Міліція: кияни, які йшли скаржитися Азарову, наривалися на конфлікт

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, сьогодні під час урочистого відкриття станції метро «Іподром» група громадян, які висловлювали незадоволення діями Київської міськдержадміністрації, намагалися створити конфліктну ситуацію з іншими присутніми на заході громадянами. Завдяки своєчасному оперативному реагуванню працівників міліції, які забезпечували охорону громадського порядку у цьому місці, інцидент вдалося попередити.

Оскільки у діях організаторів вбачаються ознаки порушення відповідної статті Кодексу України про адміністративна правопорушення щодо правил організації масових заходів, на них будуть складені адміністративні протоколи для притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства.

«Інформація, поширена у мережі інтернет про те, що «люди у «спортивному» напали на киян під час зустрічі з Азаровим» не відповідає дійсності», - наголосили у міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови "Демократичного Альянсу" Вікторія Черевко у коментарі "Українській правді" повідомила, що близько 80 невідомих осіб напали на киян, які прийшли на відкриття столичної станції метро «Іподром», щоб повідомити М.Азарову про відключення їхніх будинків від тепло- та водопостачання.

За її словами, мешканці кількох багатоповерхівок на вулиці Новопирогівська та Червонозоряного проспекту залишилися без тепла і води.

"Коли ми йшли до станції «Іподром» з транспарантами, на нас накинулися близько 80 осіб у спортивних костюмах. Вони почали виривати у нас плакати, штовхали нас... Нас було близько 20 осіб, а їх - 80 чоловіків міцної статури", - заявила В.Черевко.