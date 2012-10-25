Українців і цього року не перепишуть

Заходи з підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення профінансовано лише на 41,4% від потреби, що є недостатнім для здійснення повного комплексу робіт і вимагає перенесення проведення перепису на 2013 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) з посиланням на відповідне розпорядження МЕРТ.

Як сказано в повідомленні, обмежений розмір асигнування на підготовку і проведення перепису відзначався впродовж 4 років – з 2008 по 2012 рік. Разом з тим, наголошується, що перенесення термінів проведення перепису з 2012 на 2013 рік не призведе до збільшення обсягів асигнувань загального фонду державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, у світовій практиці перепис населення проводять приблизно кожні 10 років. Перший і поки що єдиний перепис в незалежній Україні було проведено в 2001 році. Тоді чисельність населення України становила 48,457 млн. чоловік. До цього українців переписували ще у складі СРСР в 1989 році. В Українській РСР проживало 51,7 млн. чоловік.

За даними Державної служби статистики, чисельність населення України на 1 січня 2012 року становила 45,63 млн. чол.., на 1 серпня - 45 млн. 560 тис. 272 чол.