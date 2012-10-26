У сейфі дільничної виборчої комісії знайшли фальшиві меддовідки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Об`єднаної опозиції Житомирщини, на дільничній виборчій комісії № 181360 міста Житомира представники Об’єднаної опозиції виявили декілька десятків заяв, про внесення до попереднього списку виборців, які будуть голосувати вдома.

"До заяв були прикладені медичні довідки, які обґрунтовували потребу голосування на дому. Всі заяви та довідки були написані одним почерком. В медичних довідках вказана одна і та ж причина включення виборців до спеціального списку: «Має хронічні захворювання та обмежений в пересуванні»",- зазначає прес-служба.

Як наголошують у штабі Об’єднаної опозиції, найцікавішим є те, що медичні довідки пронумеровані по порядку і написані одним почерком, незважаючи на те, що підписані різними лікарями.

Цю інформацію УНІАН також підтвердили у прокуратурі Житомира.