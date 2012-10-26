На Банковій не коментують, як Развозжаєв зник з України
16:16, 26 жовтня 2012Політика
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В Адміністрації президента України поки відмовляються коментувати викрадення російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва з Києва і таємного вивезення його до Москви.
В АП перевели стрілки на правоохоронців. Фото @IlyaYashin
Про це йдеться у відповіді прес-служби Адміністрації президента на запит "Української правди".
Крім того в АП додали, що коментарі даватимуть правоохоронці.
"Україна відповідально ставиться до всіх взятих на себе міжнародних зобов'язань. Зараз правоохоронні органи проводять розслідування цього інциденту. Після завершення вони оприлюднять повну інформацію з цього питання", - повідомили в адміністрації.
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