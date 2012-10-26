Затриманого журналіста допомогли звільнити колеги і спостерігачі ОБСЄ (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється в інформації, розміщеній на сайті «МВ».

Згідно з повідомленням, учора, 25 жовтня, "близько 8.40 ранку працівники мелітопольської міліції протиправно насильно затримали генерального директора медіа-холдингу «МВ», відомого в Мелітополі журналіста Михайла Кумока".

Після затримання М.Кумока до міськвідділу міліції евакуатором було доставлено автомобіль, що відвозив до Криму газети, які було віддруковано в друкарні холдингу. При цьому машину було пошкоджено – ступінь пошкоджень буде уточнено експертами страхової компанії, повідомляється на сайті.

"Присутній при інциденті начальник мелітопольської міліції Дмитро Касай відмовився спілкуватися з журналістами. Про інцидент оперативно дізналися колеги, учасники виборчого процесу, спостерігачі ОБСЄ. Спільні активні дії виявилися результативними: М.Кумока звільнено, автомобіль передано законним власникам», - повідомляє сайт «МВ».

У ГУ МВС України в Запорізькій області сьогодні УНІАН підтвердили інформацію про інцидент. Відділ зв'язків із громадськістю Запорізького главку міліції на офіційному сайті відомства розмістив інформацію про те, що «керівник ГУ МВС України в Запорізькій області Володимир Серба дав вказівку негайно провести перевірку правомірності дій співробітників Мелітопольського міськвідділу міліції стосовно генерального директора «МВ-холдингу» Михайла Кумока».

За даними ВЗГ, до Мелітополя вже направлено співробітників інспекції з особового складу ГУ МВС України в Запорізькій області.

Згідно з повідомленням ВЗГ, підставою для проведення перевірки правомірності дій співробітників Мелітопольського міськвідділу міліції стало звернення НСЖУ «з вимогою провести перевірку за фактом грубого тиску на мелітопольську друкарню медіа-холдингу «МВ» і побиття її керівника М.Кумока".