Перший національний канал організовує цілодобове висвітлення ходу виборів

Крім цього, в цей день будуть працювати відразу дві новинні студії. Випуски програми "Новини" виходитимуть щогодини, починаючи з 8:00.

Друга новинна студія буде організована для спілкування з членами ЦВК і міжнародними експертами, анонсування прямих трансляцій брифінгів, прес-конференцій та круглих столів, які відбуватимуться в ЦВК і МЗС, видачі екстраповідомлень в перерві між регулярними випусками новин, а також для коментування подій (і, можливо, порушень), зафіксованих камерами спостереження.

В 19:50 журналісти Першого Національного передадуть слово ведучому Савіку Шустеру, який вийде в ефір зі спеціальним проектом, присвяченим парламентських виборів 2012 року, на базі студії "Шустер-LIVE". В проекті візьмуть участь відомі політики, члени ЦВК, міжнародні спостерігачі та незалежні експерти. Також заплановані включення зі штабів провідних політичних сил України, з ЦВК і МЗС.

Спецпроект Савіка Шустера транслюватиметься в ефірі Першого Національного з 19:50 до 2:00.