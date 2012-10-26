«Батьківщина»: у соціальних мережах поширюють листи від імені Тимошенко

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Сьогодні ввечері в соціальних мережах «ВКонтакте» та Facebook з’явилися фальшиві листи від імені Ю.Тимошенко, в яких вона нібито висловлює недовіру певним соціологічним компаніям та експертам-соціологам, зокрема директору фонду «Демократичні ініціативи» Ірині Бекешкіній.

Прес-служба Об’єднаної опозиції «Батьківщина» офіційно заявляє, що Ю.Тимошенко таких листів не писала та не розповсюджувала.

Прес-служба також звертає увагу, що всі листи Ю.Тимошенко публікуються на офіційному сайті ВО «Батьківщина» - http://byut.com.ua та на її персональному сайті http://www.tymoshenko.ua.

Лише інформація з цих сайтів є офіційною та може використовуватися, як свідчення того, що ці листи дійсно написані особисто Ю.Тимошенко.

Також у прес-службі звертають увагу, що, як правило, публікують відскановані заяви, звернення та листи Ю.Тимошенко, написані нею власноручно.

«Поява фальшивих листів від імені лідера «Батьківщини» в соціальних мережах є черговою спробою режиму Януковича посварити опозицію з громадянським суспільством та соціологами, яка не вдалася», - переконані в опозиції.