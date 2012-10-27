Голова НСЖУ: Важливо зберегти дух журналістського братства і захистити колег

Це заявляє голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ, про це він сказав у ході міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна новинна журналістика: тенденції розвитку, форми подання, суспільний резонанс», що проходить у Львівському національному університеті.

Під час дискусії співголова оргкомітету конференції О.Наливайко заперечив тезу, що виборчі перегони поляризували і роз’єднали журналістів.

«На мій погляд, тиск на медіа під час виборчої кампанії солідаризував журналістів і об’єднав медійні громадські організації. Усі разом ми створили ефективний щит захисту нашої професії. ТВі, «Лівий берег», закон про наклеп, історія з мелітопольською друкарнею і багато інших прикладів. Разом ми перемогли, тому зараз важливо зберегти цей дух журналістського братства і захистити колег, якщо власники чи менеджери «захочуть зробити висновки» стосовно «неслухняних» колег після завершення виборів. Ми повинні захистити і захистимо кожного, хто чесно виконував свій професійний обов’язок», - сказав О.Наливайко.

Вн повідомив, що наступну конференцію Європейської федерації журналістів планується провести у Києві в листопаді 2013 року.