Результати всеукраїнського телевізійного екзит-полу (TNS і SOCIS)

За даними Телевізійного екзит-полу, зробленого за замовленням каналів 1+1, "Інтер" і ICTV, у Верховну Раду 7-го скликання потрапляють такі політичні сили:

Партія регіонів - 30,48%

ВО "Батьківщина" - 23,87%

Партія "Удар" Віталія Кличка - 14,67%

Комуністична партія України - 12,07%

ВО "Свобода" - 11,92%

Крім того, за партію Наталії Королевської "Україна - вперед!" проголосували 1,64% виборців.