Результати всеукраїнського телевізійного екзит-полу (TNS і SOCIS)
20:07, 28 жовтня 2012Політика
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За даними Телевізійного екзит-полу, зробленого за замовленням каналів 1+1, "Інтер" і ICTV, у Верховну Раду 7-го скликання потрапляють такі політичні сили:
Партія регіонів - 30,48%
ВО "Батьківщина" - 23,87%
Партія "Удар" Віталія Кличка - 14,67%
Комуністична партія України - 12,07%
ВО "Свобода" - 11,92%
Крім того, за партію Наталії Королевської "Україна - вперед!" проголосували 1,64% виборців.
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