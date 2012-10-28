Євроспостерігачі: вибори можуть допомогти підписання угоди про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на круглому столі високого рівня «Парламентські вибори в Україні: міжнародний погляд».

«Звичайно, нам потрібен новий імпульс для підписання і ратифікації Договору про асоціацію», - сказав П.Коваль, додавши, що нинішні парламентські вибори можуть стати таким імпульсом.

«Я особисто вважаю Україну нормальною європейською демократією», - сказав він.

За словами П.Коваля, важливо, як буде розвиватися новий парламент, наскільки буде гарним співробітництво між опозицією і владою, між новими партіями, які пройдуть у парламент.

Він побажав керівництву Міністерства закордонних справ продуктивної співпраці з новою Верховною Радою у питанні європейської інтеграції України.