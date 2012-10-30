Міжнародні спостерігачі: Процес підрахунку голосів є критичним

Як передає кореспондент УНІАН, про це спостерігачі заявили під час круглого столу, організованого Міжнародною місією громадянського суспільства зі спостереження за виборами в Україні.

«Критичним є процес підрахунку голосів. Він є досить непрозорим» - сказав голова місії Європейської мережі організацій зі спостереження (ENEMO) Пітер Новотни.

Він додав, що спостерігачі відстежують дані про результати голосування, які надає Центральна виборча комісія, та реакцію відповідних органів на скарги, які подавалися під час виборів.

Загалом П.Новотни зазначив, що вибори були змагальними, й українці мали можливість підтримати кандидатів у народні депутати, яким симпатизують.

«Проте, ми маємо сказати, що в цілому на вибори негативно вплинула ціла низка порушень. Зокрема, агресивне використання адміністративного ресурсу, широкомасштабне застосування підкупу виборців», - сказав П.Новотни і додав, що в останній місяць перед виборами спостерігачі також відзначали посилення тиску на кандидатів у депутати та ЗМІ.

П. Новотни також зауважив, що у порівнянні з виборами 2006 та 2007 року, нинішні вибори є «значним регресом».

Представник Світового конгресу українців (Ukrainian World Congress) Дерек Фрейзер також наголосив на тому, що зволікання з підрахунком голосів у деяких округах «ставить питання щодо чесності цих виборів».

Д.Фрейзер зауважив, що нинішні парламентські вибори не повністю відповідають міжнародним стандартам проведення демократичних виборів.

«Крім того, що є особливим моментом, який ставить під сумнів чесність проведення цих виборів, - це ув’язнення двох лідерів опозиції – Юлії Тимошенко та Юрія Луценка», - сказав він.

У свою чергу голова місії Канади зі спостереження за виборами, сенатор канадського парламенту Рейнел Андрейчук зауважила, що спостерігачі місії також виявили деякі невідповідності парламентських виборів міжнародним стандартам.

Як наголосив представник Міжнародної місії громадянського суспільства зі спостереження за виборами (CSEOM) Ярек Доманський, організація також відзначає масове застосування адміністративного ресурсу, непрозорість фінансування виборчих кампаній кандидатів та партій.

«Також наша місія глибоко занепокоєна процесом підрахунку голосів», - додав він.

Водночас у попередній заяві CSEOM зазначається, що, незважаючи на значні недоліки, вибори забезпечили конкуренцію між суб’єктами процесу, що дозволило виборцям висловити свої політичні погляди. Самі ж вибори було проведено належним чином, і день голосування пройшов спокійно, однак істотне зловживання особами при владі своїм привілейованим положенням значно вплинуло на чесність усього виборчого процесу.

*** Міжнародна місія громадянського суспільства зі спостереження за виборами (CSEOM) організована неурядовими організаціями з Польщі (Фонд Стефана Баторія), Німеччини (Європейський обмін) і Литви (Центр Східноєвропейських досліджень) під патронатом Олександра Квасневського та Маркуса Мекеля. Місія, до складу якої входять 15 довготермінових і короткотермінових спостерігачів, працює в Україні з 17 вересня по 7 листопада. Підсумковий звіт місія планує представити наприкінці листопада.