В окрузі Ляпіної зникла голова останньої ДВК

Про це повідомив лідер партії "За Україну" В'ячеслав Кириленко.

Він розповів, що для оголошення результатів виборів залишилося порахувати дані лише з однієї дільничної виборчої комісії №182.

"Але зникла голова дільниці О. Яценко, на телефонні дзвінки вона не відповідає. У неї печатка і протоколи, тому наразі невідомо, коли вони будуть перераховані", - передає Українська правда.

Відповідно до даних ЦВК, станом на цю хвилину в окрузі пораховано 97,29% протоколів: у Ляпіної - 29,27%, у Супруненка - 27,74%, у представника УДАРу Олексія Давиденка - 17,06% голосів.