В окрузі Ляпіної зникла голова останньої ДВК
01:58, 31 жовтня 2012Політика
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У окрузі №216, де змагаються провладний кандидат Олександр Супруненко та представник об’єднаної опозиції Ксенія Ляпіна, зупинився підрахунок голосів.
Про це повідомив лідер партії "За Україну" В'ячеслав Кириленко.
Він розповів, що для оголошення результатів виборів залишилося порахувати дані лише з однієї дільничної виборчої комісії №182.
"Але зникла голова дільниці О. Яценко, на телефонні дзвінки вона не відповідає. У неї печатка і протоколи, тому наразі невідомо, коли вони будуть перераховані", - передає Українська правда.
Відповідно до даних ЦВК, станом на цю хвилину в окрузі пораховано 97,29% протоколів: у Ляпіної - 29,27%, у Супруненка - 27,74%, у представника УДАРу Олексія Давиденка - 17,06% голосів.
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