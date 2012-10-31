До конфліктної ОВК прибули командир "Беркуту" і прес-секретар МВС

02:58, 31 жовтня 2012
Політика
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Працівники міліції не затримували осіб, які били шибки на першому поверсі Деснянської райдержадмінстрації в м.Києві, де розташована окружна виборча комісія №215, щоб не провокувати заворушення.

Про це повідомив начальник управління зв'язків та інформації МВС України Володимир Поліщук, який наразі перебуває на території 215-ї ОВК.

Водночас кореспондент УНІАН зазначає, що до окружкому прибув командир київського підрозділу спеціального призначення "Беркут" Володимир Александров.

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Крім того, навколо території РДА чекають кілька десятків чоловіків і жінок, які називають себе представниками Галини Гереги.

За даними міліції грубих порушень громадського порядку наразі не зафіксовано.

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