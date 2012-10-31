До конфліктної ОВК прибули командир "Беркуту" і прес-секретар МВС
02:58, 31 жовтня 2012Політика
2342 0
Працівники міліції не затримували осіб, які били шибки на першому поверсі Деснянської райдержадмінстрації в м.Києві, де розташована окружна виборча комісія №215, щоб не провокувати заворушення.
Про це повідомив начальник управління зв'язків та інформації МВС України Володимир Поліщук, який наразі перебуває на території 215-ї ОВК.
Водночас кореспондент УНІАН зазначає, що до окружкому прибув командир київського підрозділу спеціального призначення "Беркут" Володимир Александров.
На цю тему: У 215-й ОВК побили шибки
Крім того, навколо території РДА чекають кілька десятків чоловіків і жінок, які називають себе представниками Галини Гереги.
За даними міліції грубих порушень громадського порядку наразі не зафіксовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter