ЗМІ: члени ОВК потрапили до лікарні, куди і забрали з собою протоколи

Про це повідомив журналіст 5 каналу телефоном у прямому ефірі.

"Були госпіталізовані двоє членів дільничних виборчих комісій. Їх вивезли на швидкій допомозі до місцевої лікарні", - розповів він.

"Члени виборчих комісій вивезли з собою до лікарні протоколи виборчих комісій. Під час огляду їх речі зникли", - зазначив журналіст.

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Він також уточнив, що в лікарні у членів ОВК діагностували загострення жовчокам`яної хвороби.

"На думку головного лікаря центральної лікарні Канева вони не зможуть взяти участь у продовженні роботи ОВК. На його думку, вони зможуть приступити до роботи не раніше завтрашнього (31 жовтня) обіду", - цитує Українська правда.

Станом на 24.00 і дотепер ОВК підрахувала 48,63% протоколів. Губський має 34,67% голосів, Даценко - 31,83%.