ЦВК підтвердила перемогу Іллєнка над Герегою

Про це повідомляється на сайті ЦВК за результатами підрахунку 100 відсотків протоколів. За А.Іллєнка проголосували 32 965 виборців, або 33,14%, за Галину Герегу проголосували 32 774 виборців, або 32,95%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», у присутності лідера "Свободи" Олега Тягнибока, юристів партії, народного депутата Володимира Яворівського, представників ЗМІ було перераховано голоси. Перед цим свободівці виявили підробку "уточненого" протоколу ДВК №800244, де переміг А.Іллєнко: на дільниці свободівець набрав 539 голосів, а Г.Герега – 428, але в останній момент з'явився "уточнений" протокол, в якому все навпаки – Г.Герега "набрала" 539 голосів, А.Іллєнко – 428. «Результат перерахунку присутні зустріли оплесками та вигуками "Слава Україні!"», - повідомили у "Свободі" і зазначили, "беркутівці" не пускали до приміщення ОВК міжнародних спостерігачів, зокрема, від місії ОБСЄ.