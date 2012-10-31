Ляпіна заявляє, що в її окрузі протоколи переписують на користь «регіонала»

Про це заявила кандидат у народні депутати від ОО "Батьківщина" в цьому окрузі Ксенія Ляпіна, повідомили УНІАН в партії «За Україну!».

Так, за словами К.Ляпіної, по виборчій дільниці №180 за результатами голосування й протоколу ДВК саме вона перемогла в мажоритарному окрузі. У протоколі з мокрою печаткою зазначено, що за К.Ляпіну проголосувало 389 виборців, а за самовисуванця, народного депутата від Партії регіонів Олександра Супруненка - 382 голоси. Проте на офіційному сайті ЦВК значаться кардинально інші цифри, зокрема, за інформацією системи ЦВК, на цій дільниці переміг О.Супруненко, якому "віддано" 574 голоси.

Крім того, стверджує К.Ляпіна, «іде тиск на членів виборчих комісій з вимогою давати фальшиві свідчення, або переписувати протоколи на користь Супруненка». «Сьогодні ми виявили кримінальний злочин - підміну протоколів. Дані всіх протоколів, які мають однакову юридичну силу з основними протоколами, у членів комісії не співпадають з даними в ЦВК і з протоколами, який голова дільничної комісії №180 дав в Окружну виборчу комісію," - повідомляє К.Ляпіна.