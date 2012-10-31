У Верховну Раду пройшов брат Добкіна

Про це свідчать результати опрацювання 100% протоколів по цьому округу, повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Так, Д.Добкін отримав 65,11% голосів виборців. На другому місці - представник Компартії України Геннадій Федотов, який набрав 14,27% голосів.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області, за попередніми даними, на виборах до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №168 переміг представник Партії регіонів Валерій Писаренко, який отримав 43,44% голосів виборців. На другому місці - представник політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Ігор Балута (29,34%).

В окрузі №169 перемогла представник Партії регіонів Ірина Бережна - 41,82% голосів. На другому місці - Олександр Кірш («Батьківщина») - 34,13%.

В окрузі № 170 переміг представник Партії регіонів Дмитро Святаш - 38,39% голосів. На другому місці - Алла Александровська (КПУ) - 22,15% голосів.

В окрузі №171 перемогла представник Партії регіонів Ірина Горіна - 46,31% голосів. На другому місці - Валерій Малюга («УДАР») - 23,47%.

В окрузі №172 переміг представник Партії регіонів Володимир Мисик - 51,97% голосів. На другому місці - Віталій Прилипко («УДАР») - 20,60%.

В окрузі №173 переміг представник Партії регіонів Анатолій Денисенко - 50,60% голосів. На другому місці - Костянтин Старков (КПУ) -14,21%.

В окрузі №174 переміг представник Партії регіонів Олександр Фельдман - 58,57%. На другому місці - Сергій Петрик («УДАР») -12,62%.

В окрузі №175 переміг представник Партії регіонів Володимир Кацуба - 54,84% голосів. На другому місці - Іван Варченко («Батьківщина») - 19,50% .

В окрузі №176 переміг представник Партії регіонів Дмитро Шенцев - 58,64%. На другому місці - Степан Гавриш (самовисуванець) - 17,76%.

В окрузі №177 переміг представник Партії регіонів Віктор Остапчук - 56,82%. На другому місці - Андрій Ровчак («Батьківщина») - 22,71%.

В окрузі №179 переміг представник Партії регіонів Анатолій Гіршфельд - 45,16% голосів. На другому місці - Сергій Петренко («УДАР») - 13,56%.

В окрузі №180 переміг представник Партії регіонів Олександр Біловол - 55,32% голосів. На другому місці - Анатолій Дмитрієв («Батьківщина») - 19,99%.

В окрузі №181 переміг представник Партії регіонів Євген Мураєв - 56,15% голосів. На другому місці - Михайло Ярмолюк (УДАР) - 12,29%.

Довідка УНІАН. У Харківській області загалом 14 мажоритарних округів.