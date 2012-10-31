На метро «Хрещатик» молодий хлопець упав на колію

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП «Київський метрополітен»,

Зокрема, за даними прес-служби, о 09.53 рух потягів на вказаній лінії було призупинено через падіння пасажира на колію на станції метро «Хрещатик» (в бік Лівого берега).

Пасажир – молодий хлопець – залишився живий. Його витягли з колії на платформу.

Також працівниками станції метро була викликана «швидка» для надання йому медичної допомоги.

Наразі з’ясовуються причини падіння.

О 10.07 рух потягів метро було відновлено.