13 округів гальмують підрахунок голосів (список)

Зокрема, як свідчить сайт ЦВК, у Вінницькій області, де загалом опрацьовано 96,7% протоколів, на окрузі №11, де перемагає кандидат від ВО «Батьківщина» Наталія Солейко, опрацьовано лише 61,81%.

У Київській області, яка залишається аутсайдером з підрахунку голосів – тут опрацьовано лише 88,22% протоколів, найповільніше встановлюються результати виборів на окрузі №95, де зараз перемагає кандидат від ВО «Батьківщина» Вячеслав Кутовий, опрацьовано 55,05% протоколів; на окрузі №91, де лідирує представник партії «УДАР» Руслан Сольвар, опрацьовано 70,05% протоколів; на окрузі №94, де лідирує представник ВО «Батьківщина» Віктор Романюк, опрацьовано 84,55% протоколів.

У Кіровоградській області найповільніше рахують голоси на окрузі №101, де лідирує представник Партії регіонів Віталій Грушевський, опрацьовано 69,60% протоколів.

В Луганській області, де загалом опрацьовано 95,91% протоколів, на окрузі №104 (лідер – самовисуванець Володимир Струк) опрацьовано лише 58,71% протоколів.

У Львівській області найменше протоколів – 81,64% - опрацьовано на окрузі №122 (лідер – представник ВО «Батьківщина» Василь Пазиняк).

У Черкаській області на окрузі №194, де лідирує представник ВО «Батьківщина» Микола Булатецький, опрацьовано лише 59,03% протоколів; а на окрузі №197, де лідирує самовисуванець Богдан Губський, опрацьовано 48,63% протоколів.

У Києві найменше протоколів опрацьовано на окрузі №223 (лідер – представник ВО «Свобода» Юрій Левченко) – 66,33%, а також на окрузі №211 (лідер – представник ВО «Батьківщина» Сергій Терьохін) – 81,39%.