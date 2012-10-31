Грищенко: Заява Держдепу США не повністю відображає реальну ситуацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Перш за все, заява заступника речника Державного департаменту, саме він виступив із відповідною, дуже короткою заявою, яка, на нашу думку, не повністю, оскільки йде посилання якраз на заяву спільну ОБСЄ і інших інституцій, відбиває її зміст. Відтак ми виходимо з того, що ціла низка моментів там просто не відбиває реальність», - сказав К.Грищенко.

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Він наголосив, що Україна готова обговорювати це питання з США, «оскільки в кожній країні є свої складнощі».

К.Грищенко визнав, що в українському виборчому законодавстві є недоліки, і зазначив, що Україна з повагою ставиться до професійних і зважених думок. «Які, в принципі, згідно з принципами і правилами якраз ОБСЄ мають керуватися певними підходами і стандартами, фактологічними перш за все. Виходячи з діючого законодавства», - зазначив К.Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, Держдепартамент США заявив про занепокоєність тим, як були проведені парламентські вибори в Україні.

Зокрема, в заяві, яку оприлюднив представник Держдепартаменту Марк Тонер, йдеться про те, що недільні парламентські вибори в Україні «були кроком назад від того прогресу, який спостерігався під попередніх парламентських виборів і виборів Президента в 2010 році, які ознаменували важливий крок, зроблений Україною у напрямку до демократії».

«Ми розділяємо занепокоєння, озвучене у попередньому звіті Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту і Парламентської асамблеї НАТО», – відзначив М.Тонер.

Представник Держдепартаменту повідомив, що занепокоєння у даному контексті, зокрема, викликають «використання урядових ресурсів для того, щоб підтримати близьких владі кандидатів, втручання у можливість ЗМІ діставати доступ до інформації і переслідування опозиційних кандидатів».