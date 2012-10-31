Єфремов: опозиція намагається сфальсифікувати вибори у 14-му окрузі

Про це він заявив у середу, 31 жовтня, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

“Мені хотілося б підкреслити, що зараз відбуваються неприпустимі речі у 14-му окрузі Вінницької області. Представники БЮТ роблять все для того, щоб сфальсифікувати вибори. Вони дійшли до абсолютно неприпустимих речей, коли групи людей намагаються увірватися на виборчі дільниці та знищити бюлетені”, - повідомив політик.

О.Єфремов зазначив, що всі мають пам'ятати про кримінальну відповідальність за порушення законодавства, яке передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років. “І якщо наші колеги не зрозуміють цього, то вони підставлять людей, яких притягатимуть до кримінальної відповідальності”, - заявив він.

“Хочу наголосити, що там (у 14-му окрузі) б'ються не наші кандидати. Всі зобов'язані дотримуватися закону. І на цьому окрузі видно, що представники Об'єднаної опозиції “Батьківщина” намагаються порушити закон”, - сказав голова фракції ПР.

О.Єфремов також додав, що в регіонах, де традиційно голосували за Партію регіонів, все вже підраховано. “Ми прийняли усі результати. У нас був лише один випадок в Ірпіні, де ми порадили нашому кандидатові не вплутуватися в боротьбу і визнати свою поразку”, - відзначив парламентарій.

За даними сайту ЦВК, в окрузі №14 переміг самовисуванець Віктор Жеребнюк з результатом 33,32% голосів.

Водночас, сьогодні, 31 жовтня, в Об'єднаній опозиції «Батьківщина» заявили, що у 14-му окрузі у Вінницькій області навмисно були знищені деякі бюлетені, які свідчили про перемогу кандидата від «Батьківщини» Івана Мельничука.

Як заявив керівник центрального виборчого штабу «Батьківщини» Олександр Турчинов, «вночі були пошкоджені коробки з бюлетенями, які були надані і зібрані дільничними комісіями за нашого кандидата», - сказав він. При цьому, відзначив О.Турчинов, І.Мельничук дізнався про це випадково. За його словами, ОВК цього округу згодом ухвалює рішення про перерахунок саме тих коробок з бюлетенями, які були знищені. «Представники від влади протягнули рішення про перерахунок саме тих коробок, які було знищено і які було пошкоджено. У цих коробка знайшли бюлетені за нашого кандидата, але в них були проставлені додаткові позначки», - сказав О.Турчинов.

Відповідно, відзначив він, ці бюлетені було визнано недійсними і, таким чином, зменшується кількість голосів за І.Мельничука і збільшується - за провладного кандидата.