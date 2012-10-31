Турчинов: наш депутат вже дві доби лежить на коробках з бюлетенями

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив керівник центрального виборчого штабу об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов.

«Коли відбудеться підсумок не тільки за мажоритарними округами але і по загальнодержавному округу, ми будемо робити висновки. В тому числі і питання щодо проведення акцій і інших адекватних дій з боку опозиції щодо протистояння тому терору, який відбувається сьогодні», - сказав О.Турчинов.

Він наголосив, що влада все робить для того, аби повністю перекреслити результати виборів. «Сьогодні відбувається публічна, цинічна делегітимізація результатів виборів», - сказав О.Турчинов. При цьому він наголосив, що опозиція «ніколи не визнає результати виборів на округах, де так цинічно діє влада».

О.Турчинов в чергове нагадав, що в низці областей влада намагається вкрасти перемогу у представників як «Батьківщини», так і «Свободи». Він повідомив, що зокрема так відбувається в окрузі 11 Вінницької області. «Наш депутат Андрій Павловський практично дві доби лежить на коробках, заважаючи сфальшувати і знищити бюлетені, так як це відбулося в 14 окрузі», - сказав він.