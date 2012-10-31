Шевченко заявляє, що Королевську не кине

Про це повідомляє прес-служба партії "Україна - Вперед!".

За словами А.Шевченка, вибори до українського парламенту для нього стали першим кроком у велику політику.

«Я об'їхав всю країну, спілкувався з тисячма людей, на власні очі побачив всі ті проблеми і труднощі, з якими стикаються щодня більшість українців... Мені не байдуже майбутнє країни. Тому я залишаюся в політиці і в команді «Україна – Вперед!», – сказав він.

А.Шевченко відзначив, що, ухвалюючи рішення йти на вибори, партія «Україна – Вперед!» розуміла всі ризики, однак була готова взяти на себе політичну відповідальність. Тепер партія працюватиме над тим, щоб об'єднати усіх однодумців заради реальних змін у країні, сказав він.

«Ми готові брати на себе політичну відповідальність і боротися за зміну життя наших людей на краще без представництва у парламенті. Працюватимемо з людьми, об'єднуватимемося з однодумцями, співробітничатимемо з громадськими організаціями – заради реальних змін у країні. Україна йтиме вперед. Наші головні перемоги ще попереду!», – сказав А.Шевченко.