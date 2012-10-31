Магера каже, що електронні дані фальсифікує не ЦВК
Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера спростовує причетність ЦВК та її представників або технічних співробітників до фальсифікації електронних даних про підсумки голосування на виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера заявив сьогодні журналістам у ЦВК, коментуючи інформацію про виявлення розбіжностей між даними паперових та електронних протоколів у деяких округах.
"ЦВК на своєму сайті нічого не розміщує. ЦВК отримує дані, які надходять з ОВК і автоматично з'являються на сайті без будь-якого стороннього впливу", - сказав А.Магера.
Заступник голови нагадав, що ЦВК на підставі звернень політичних партій про розбіжності електронних та паперових даних зверталася до деяких ОВК з вимогою перевірити та внести достовірні дані про результати голосування. "Ми зверталися по одному з київських округів і ця ситуація була виправлена", - наголосив він.
Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня ЦВК зобов’язала окружну виборчу комісію № 223 (Київ, Шевченківський район) негайно внести до електронної системи "Вибори" достовірні дані про результати голосування відповідно до складених дільничними комісіями протоколів.
Зокрема, в окрузі № 223 на чотирьох дільницях були виявлені розбіжності між реальними результатами, внесеними у протокол, та даними, що були внесені до електронної системи.