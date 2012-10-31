Магера каже, що електронні дані фальсифікує не ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера заявив сьогодні журналістам у ЦВК, коментуючи інформацію про виявлення розбіжностей між даними паперових та електронних протоколів у деяких округах.

"ЦВК на своєму сайті нічого не розміщує. ЦВК отримує дані, які надходять з ОВК і автоматично з'являються на сайті без будь-якого стороннього впливу", - сказав А.Магера.

Заступник голови нагадав, що ЦВК на підставі звернень політичних партій про розбіжності електронних та паперових даних зверталася до деяких ОВК з вимогою перевірити та внести достовірні дані про результати голосування. "Ми зверталися по одному з київських округів і ця ситуація була виправлена", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня ЦВК зобов’язала окружну виборчу комісію № 223 (Київ, Шевченківський район) негайно внести до електронної системи "Вибори" достовірні дані про результати голосування відповідно до складених дільничними комісіями протоколів.

Зокрема, в окрузі № 223 на чотирьох дільницях були виявлені розбіжності між реальними результатами, внесеними у протокол, та даними, що були внесені до електронної системи.