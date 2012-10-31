Українські миротворці в Косово приступили до виконання бойових задач

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони.

Інструктуючи підлеглих перед відбуттям на північ Косово, командир національного контингенту підполковник Ілля Федоренко наголосив на неухильному дотриманні заходів безпеки та правил поводження зі зброєю.

«Командувач КФОР генерал-майор Фолкер Халбауер наголошує, що присутність українських військовослужбовців на півночі краю є запорукою покращення ситуації та нормалізації обстановки. Підтвердити високу оцінку командування ми маємо відповідальним та професійним ставленням до виконання кожного з елементів миротворчої діяльності», – зазначив І.Федоренко.

Офіцер з питань релігій національного контингенту майор Михайло Антонюк (отець Кукша) провів короткий молебень, окропив військовослужбовців свяченою водою та благословив на успішне виконання миротворчих завдань.

Окрім забезпечення цілодобової охорони військової бази “Nothing Hill”, на військовослужбовців національного контингенту покладено функції цілодобової охорони району спостережного поста “COOKE”. Також українські миротворці вперше виконають завдання під час мобільного автоконтролю – VCP “RIMBAUD” та здійснять рекогносцировочні (ознайомчі) ABL патрулі вздовж адміністративно-розмежувальної лінії Косово – Сербія за маршрутами “DAISY” і “MOUSE”.

Готуючись до виконання важливої місії, військовослужбовці українського контингенту упродовж тижня під час різноманітних тренувань удосконалювали знання та навички з тактичної підготовки і англійської мови, визначення координат цілей та цілевказівок за картою, виклику транспорту для медичної евакуації тощо. Водії провели відповідне обслуговування техніки у зв’язку з переходом на осінньо-зимовий період її експлуатації, зазначили в Міноборони.

На період виконання завдань український контингент тактично підпорядковуватиметься передовому командному посту багатонаціональної бойової групи “East”, що дислокується на військовій базі поблизу населеного пункту Ново Село.