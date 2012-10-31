Литвин проходить з результатом 66,53%

Такі дані оприлюднені електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій по ВО №65.

У виборчому окрузі № 65 (місто Новоград-Волинський, Баранівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський, Червоноармійський райони) перемагає народний депутат, Голова Верховної Ради України, висуванець Народної Партії Володимир Литвин, який набрав 66,53% голосів виборців. Другим став - кандидат від опозиції, колишній голова Житомирської облради Віталій Француз, який набрав 20,84% голосів.

Ще в одному окрузі із шести округів області продовжується обробка протоколів.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області, за попередніми даними, у мажоритарних округах перемагають: Анжеліка Лабунська (округ № 63), Володимир Пєхов (округ №64), Віталій Журавський (округ №66), Геннадій Зубко (округ №62).