Міліція не побачила в окрузі Пилипишина ні газу, ні братків
20:28, 31 жовтня 2012Політика
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Міліція заперечує факт розпилення сльозогінного газу на території київської ОВК № 223.
Міліція каже, що в ОВК - все спокійно
У столичній міліції заперечують факт розпилення сльозогінного газу на території київської ОВК № 223 та наявність в приміщенні невідомих чоловіків спортивної статури.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, "інформація про газ не відповідає дійсності. Крім того, ніяких "братків" там немає. Все спокійно."
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