Міліція не побачила в окрузі Пилипишина ні газу, ні братків

У столичній міліції заперечують факт розпилення сльозогінного газу на території київської ОВК № 223 та наявність в приміщенні невідомих чоловіків спортивної статури.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, "інформація про газ не відповідає дійсності. Крім того, ніяких "братків" там немає. Все спокійно."