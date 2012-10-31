На засіданні ОВК №215 журналістам пустили в очі сльозогінний газ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

За їх даними, до приміщення ОВК №215 у Деснянському районі Києва, де розпочалося підсумкове засідання окружної виборчої комісії зі встановлення результатів виборів у цьому окрузі, увірвалися декілька десятків невідомих осіб. У «Свободі» припускають, що це зроблено, з метою унеможливити встановлення остаточних результатів виборів, згідно з якими перемогу в окрузі здобув кандидат від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Андрій Іллєнко.

У прес-службі нагадали, що в результаті перерахунку голосів на дільниці №800244 (раніше "уточнений протокол" було сфальшовано на користь провладного кандидата Галини Гереги) перемогу тут здобув свободівець А.Іллєнко. Його перевага становить 94 голоси.

Журналістам, що транслюють події з округа №215, на вулиці братки кандидата Галини Гереги розпилили в очі сльозогінний газ, пише Українська правда.

Від газу постраждали двоє журналістів. Вони відразу звернулися до міліції і стали писати заяву.

За їх словами, з автобуса з написом "Епіцентр" вийшли хлопці у спортивному одязі і розпилили їм в очі сльозогінний газ.