На засіданні ОВК №215 журналістам пустили в очі сльозогінний газ
«Свобода» заявляє, що на підсумкове засідання ОВК №215 увірвалися кілька десятків невідомих осіб спортивної статури із посвідченнями журналістів. Після сутичок невідомі пустили в приміщення сльозогінний газ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».
За їх даними, до приміщення ОВК №215 у Деснянському районі Києва, де розпочалося підсумкове засідання окружної виборчої комісії зі встановлення результатів виборів у цьому окрузі, увірвалися декілька десятків невідомих осіб. У «Свободі» припускають, що це зроблено, з метою унеможливити встановлення остаточних результатів виборів, згідно з якими перемогу в окрузі здобув кандидат від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Андрій Іллєнко.
У прес-службі нагадали, що в результаті перерахунку голосів на дільниці №800244 (раніше "уточнений протокол" було сфальшовано на користь провладного кандидата Галини Гереги) перемогу тут здобув свободівець А.Іллєнко. Його перевага становить 94 голоси.
Журналістам, що транслюють події з округа №215, на вулиці братки кандидата Галини Гереги розпилили в очі сльозогінний газ, пише Українська правда.
Від газу постраждали двоє журналістів. Вони відразу звернулися до міліції і стали писати заяву.
За їх словами, з автобуса з написом "Епіцентр" вийшли хлопці у спортивному одязі і розпилили їм в очі сльозогінний газ.