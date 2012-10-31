Окружкоми продовжать здаватися ЦВК завтра з 11.00
20:51, 31 жовтня 2012Політика
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Центральна виборча комісія 1 листопада об 11.00 поновить прийом паперових протоколів окружних виборчих комісій (ОВК) про підсумки голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня.
ЦВК оголошує перерву у прийомі протоколів до завтра
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ЦВК Володимир Шаповал сьогодні на засіданні.
«ЦВК оголошує перерву у прийому протоколів до 11.00 1 листопада», - сказав В.Шаповал.
Як повідомляв УНІАН, на даний момент ЦВК прийняла до опрацювання протоколи 27 ОВК про підсумки голосування на виборах 28 жовтня. Під час прийому виборчих документів на засіданні ЦВК оголошуються результати виборів у загальнодержавному багатомандатному та одномандатних округах.
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