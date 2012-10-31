Свобода розпочала безстрокову акції проти фальсифікацій у Білій Церкві

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», біля Білоцерківської міськради більше тисячі мешканців міста зібралися на підтримку кандидата в народні депутати України від ВО «Свобода» Олександра Марченка.

Учасники акції протестують проти грубої фальсифікації результатів голосування Білоцерківською окружною комісією на чолі з В.Підгайною на користь провладного кандидата Віталія Чудновського.

Довірена особа кандидата в депутати О.Марченка Олександр Хозєєв наголосив, що окружна виборча комісія оформила підсумковий протокол про результати голосування із завищеними результатами В.Чудновського. Ці результати було сфальшовано шляхом механічного мінусування – по 10, 20, 50 чи навіть 100 голосів – від результатів решти кандидатів, стверджує він. У кандидата від партії «УДАР» Р.Григоришина у графу «В.Чудновський» було відібрано 950 голосів, додав він.

Підсумковий протокол, який підписали позавчора ввечері члени ОВК, досі не оприлюднено. У видачі його копій довіреним особам кандидатів у депутати ОВК відмовляє.

30 жовтня Центральна виборча комісія не прийняла підсумкового протоколу ОВК №90, позаяк голова окружної комісії не надав протоколів дільничних виборчих комісій.

Як нагадали у «Свободі», о 14.30 у Київському окружному адміністративному суді розпочалося слухання за адміністративним позовом кандидата О.Марченка до ОВК №90 про визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними.

Відповідно до даних протоколів з мокрою печаткою та підписами керівників і членів ДВК, на сайті Центрвиборчкому викривлено результати голосування в 39 виборчих дільницях округу №90, на яких кандидату В.Чудновському доплюсовано 1 729 голосів виборців, заявляють у «Свободі». Паралельний підрахунок голосів виборців за протоколами ДВК, проведений міською «Свободою», засвідчив перемогу О. Марченка із перевагою в 1 393 голоси над В.Чудновським, додали в партії.