Журналісти, які в окружкомі постраждали від сльозогону, подали заяви до міліції
22:56, 31 жовтня 2012Політика
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Міліція прийняла заяви від двох журналістів, в яких невідомі біля київської ОВК №215 бризнули сльозогінною речовиною та розпочала дослідчу перевірку.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в столичному главку міліції, зауваживши, що заяви написали двоє фотокореспондентів, один з яких працює в газеті "Левый берег", другий - в інтернет-виданні "Форум".
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Як повідомляв УНІАН, «Свобода» заявила, що на підсумкове засідання ОВК №215 увірвалися кілька десятків невідомих осіб спортивної статури із посвідченнями журналістів. Після сутичок невідомі пустили в приміщення сльозогінний газ.
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