Журналісти, які в окружкомі постраждали від сльозогону, подали заяви до міліції

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в столичному главку міліції, зауваживши, що заяви написали двоє фотокореспондентів, один з яких працює в газеті "Левый берег", другий - в інтернет-виданні "Форум".

На цю тему: На засідання ОВК №215 журналістам пустили в очі сльозогінний газ

Як повідомляв УНІАН, «Свобода» заявила, що на підсумкове засідання ОВК №215 увірвалися кілька десятків невідомих осіб спортивної статури із посвідченнями журналістів. Після сутичок невідомі пустили в приміщення сльозогінний газ.