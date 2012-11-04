Суд відмовився визнати недійсним підсумковий протокол «проблемної» ОВК №132

Миколаївський окружний адміністративний суд відмовив в задоволенні позову кандидатові по округу № 132 Аркадію Корнацькому.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар громадської організації «Селянський фронт» Вікторія Лакезіна.

Сьогодні вранці на засіданні Миколаївського окружного адміністративного суду було розглянуто клопотання представника кандидата А.Корнацького з вимогою заборонити ЦВК розглядати протоколи 132-го округу до розгляду питання в Миколаївському окружному адміністративному суді. Це клопотання було відхилено одразу.

Потім було розглянуто позов про визнання недійсним підсумкового протоколу ОВК № 132. Позивачеві також було відмовлено.

В.Лакезіна повідомила, що через два дні після ухвалення рішення судом можна буде направити апеляцію на це рішення, що обов'язково буде зроблено представниками А.Корнацького.

«Особисто моє припущення: ми починаємо судові розгляди з найнижчих інстанцій, щоб, пройшовши всі сходи правосуддя в Україні, можна було звернутися до Європейського суду з прав людини, - підкреслила В. Лакезіна. – Ми маємо намір відстоювати свою думку до кінця».

За словами В. Лакезіної, сам А.Корнацький зараз перебуває в Росії, можливо, в Москві.

«Він стежить за подіями, морально він з нами. Він точно не в Америці, як повідомляють деякі ЗМІ. Найвірогідніше, він в Москві. Номер телефону висвічується російський», - пояснила помічник прес-секретар «Селянського фронту».

Керівник виборчого штабу А.Корнацького Ігор Пилипчук сьогоднішнє рішення суду прокоментував так: «Це абсолютно адекватне рішення серед всіх подібних судових рішень по всій Україні. Те, що суд відхилив наш позов, нас цілком влаштовує, ми добилися того, чого хотіли: суд своїм рішенням підтвердив легітимність виборчих документів з округу № 132, їх правильність і відповідність. Також суд розмежував компетенції суду і ЦВК і акцентував на тому, що перерахунок голосів - виключно компетенція ЦВК, а не будь-якого суду».