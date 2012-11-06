Політолог: заява про обнулення списків - це сильний хід

Таку думку у коментарі УНІАН висловив політолог Віктор Небоженко.

«Якщо ви збираєтеся одразу перейти від нас до Партії регіонів, то майте на увазі: у нас є можливість покласти край вашій політичній діяльності» - такою, на думку політолога, є суть заяви представників Об’єднаної опозиції, в чому також зацікавлені партії «УДАР» та «Свобода».

На думку В.Небоженка, ініціатива «обнулення» виборчих списків є попередженням потенційним депутатам-перебіжчикам.

«Основна мета – це загроза багатим мажоритарникам, які, витративши від 5 до 15 мільйонів на вибори, у запеклій боротьбі із опозицією прорвалися до Верховної Ради, із жахом думають, що їм доведеться робити те саме», - сказав В.Небоженко і додав, що йдеться саме про боротьбу опозиції і Партії регіонів за мажоритарників.

Водночас, політолог припускає, що партія влади завжди зможе знайти незадоволених рішенням щодо «обнулення» виборчих списків, які у суді оскаржать цей процес.

«Дуже багато депутатів, і вони дуже різні всі. І, звісно, не кожен захоче йти з нового парламенту. А цим скористається влада» - сказав В.Небоженко.

Крім того, він зауважив, що заява опозиції про «обнулення» списків – це «сильний хід», яким вона демонструє свою упевненість в народній підтримці.

Водночас політолог припускає, що опозиція все таки не зважиться на «обнулення» списків.

«Всі розуміють, що якщо постане питання про з’їзди, голосування - після цього будуть прийматися рішення. Поки нічого, окрім заяв, немає» - сказав В.Небоженко.

Експерт додав, що подібна заява опозиції політично важлива і правильна, але в її реалізації він вбачає безліч небезпек як для влади, так і для самих опозиціонерів.

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Як повідомляв УНІАН, 4 листопада один з лідерів опозиції Анатолій Гриценко запропонував Об'єднаній опозиції «обнулити» свої списки на знак протесту проти фальсифікацій на виборах.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» та ВО «Свобода» в цілому схвально сприйняли цю ідею і пообіцяли 5 листопада висловити свої позиції щодо «обнулення» списків.

В партії «УДАР» висловились за те, щоб рішення про «обнулення» списків було консолідованим всіма трьома опозиційними партіями, які увійшли до нового парламенту - «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу».

Ідею «обнулення» списків підтримали й деякі опозиційні кандидати, що перемогли у виборчих округах, в тому числі й переможець у 218-му окрузі (м.Київ) Володимир Ар’єв.