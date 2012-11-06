Для Яценюка Бандера виявився героєм

Про це свідчить його заява в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє "Українська правда".

Відповідаючи на питання, щодо наявності ідеологічних протиріч між партіями "Батьківщина", "Свобода" та "Удар", а також коментуючи заклик ЄС скасувати звання героя України Степану Бандері, Яценюк зазначив: "Ви праві про те, що у нас є ідеологічні відмінності".

"Моя позиція конкретно по всім національним визвольним змаганням: я шаную кожного українця, який боровся за незалежність України, який боровся за те, щоб Україна була соборна, який боровся за те, щоб Україна була така, яка вона сьогодні є. Чи він був на сході, чи він був на заході. Це наші герої. От моя вам відповідь", - підсумував він.