До Тимошенко прийшли з медоглядом
13:51, 10 листопада 2012Політика
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Українські лікарі провели медогляд Тимошенко і запропонували їй припинити голодування.
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Сьогодні, 10 листопада, фахівцями ЦКЛ «Укрзалізниці» (м. Харків) та обласного управління охорони здоров’я було проведено комісійний медичний огляд екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.
«За результатами медогляду лікарями було надано відповідні рекомендації відносно подальшого медичного супроводу засудженої та вчергове запропоновано їй відмовитись від голодування», - поінформували в ДПтС.
Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Ю.Тимошенко оголосила голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.
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