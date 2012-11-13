Кожем'якін заявив, що Тимошенко схвалила відмову від «обнулення»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові після зустрічі з Ю.Тимошенко повідомив її захисник, народний депутат Андрій Кожем’якін, відповідаючи на питання журналістів про те, як відреагувала екс-прем’єр на вчорашнє рішення опозиції ввійти в парламент.

«Це ми дійсно обговорили. Вона поцікавилась про вчорашнє засідання ради всіх партій – і «УДАРу», і «Свободи», і «Батьківщини». І вона підтримала це рішення», - сказав А.Кожем’якін.

Він утім зазначив, що Ю.Тимошенко висловила своє бачення цього рішення і передала Об’єднаній опозиції пропозиції щодо подальшої роботи в новому парламенті.

«Вона підтримала вчорашнє рішення і зобов’язала мене передати колегам і фракції майбутній те, що перші 12 законів мусять стосуватися соціально-економічних питань. Це пенсійні питання, Податковий кодекс, питання української мови, питання землі – все, що трішки покращить життя українського народу». – сказав А.Кожем’якін.

У свою чергу, один із лідерів Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк підкреслив, що за словами А.Кожем’якіна, Ю.Тимошенко жодним чином не цікавилася можливістю прийняття закону, який би дозволив їй вийти на свободу.

Олександр Турчинов зазначив, що не зважаючи на рішення увійти в парламент опозиція не знімає з порядку денного питання визнання виборів на так званих проблемних округах. «Ми не знімаємо з порядку денного визнання виборів на вкрадених у наших друзів мажоритарних округах. Ми вимагаємо визнати всіх переможців від опозиції на кожному мажоритарному окрузі, який не визнала Центральна виборча комісія, який заблокували підконтрольні адміністрації Президента особи. Ми вимагаємо повернути вкрадені відсотки до опозиційних партій, які чесно перемогли на виборах. І головне, про що вчора домовилась опозиція – це єднання політичних сил, яке вчора було чітко продемонстровано», - сказав О.Турчинов.