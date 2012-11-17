У Держдепі США вважають, що ситуація з Тимошенко - ганебна

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявила спеціальний посол з глобальних жіночих проблем Держдепартаменту США Мелані Вервір.

Коментуючи ситуацію, в якій зараз опинилася Тимошенко, Мелані Вервір сказала: «Я вважаю, що це ганебно! Якщо говорити про випадок з Юлією Тимошенко, то як можна було організувати процес таким чином, щоб він не відповідав жодним міжнародним стандартам?!»

«Її кинули у в'язницю, проігнорувавши відповідні процедури, які треба було виконати. І це колосально нашкодило Україні», — підкреслила представник Держдепу США.

За словами Вервір, у США, в ЄС і взагалі в світі відзначають, що ситуація з ув'язненням Тимошенко в Україні неприйнятна.

«Це помилка. Жахливий символ! Не думаю, що можна навести хоч якийсь аргумент, який допоміг би з цим змиритися», — підкреслила вона.