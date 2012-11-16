Тимошенко заявила, що голодувала не даремно

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву Ю.Тимошенко на брифінгу у Харкові оприлюднила донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.

«Сьогодні, 16 листопада 2012 року, вже є фактом, що кожен громадянин України твердо знає, що ці парламентські вибори цілком сфальсифіковані», - йдеться у заяві.

Ю.Тимошенко відзначає, що міжнародні організації, які спостерігали за виборами, «вже визнали, що парламентські вибори 2012 року в Україні є такими, що не відповідають демократичним стандартам і є суттєвим кроком назад відносно останніх парламентських виборів 2006, 2007 років».

Ю.Тимошенко подякувала демократичним країнам, українцям, «які дали адекватну та справедливу оцінку цьому фарсу, який режим Януковича назвав виборами».

«Я бачу, що мета, заради якої я почала голодування, досягнута. Вже ніхто не зможе сприймати цю Верховну Раду як легітимну і демократично обрану. Саме тому я вважаю можливим на 18-ому дні припинити голодування та продовжити свою боротьбу проти корумпованого режиму Януковича всіма іншими засобами», - наголосила Ю.Тимошенко.