Янукович привітав студентів з їхнім святом

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент у своєму привітанні зазначив, що «студентські роки - найкращий період життя, сповнений незабутніх моментів та яскравих вражень».

«Студентська молодь вирізняється творчим мисленням, безкомпромісністю, небайдужою життєвою позицією та здоровим максималізмом, залишаючись завзятою і прогресивною частиною суспільства, для якої немає нічого недосяжного», - наголосив глава держави.

Звертаючись до студентства, В.Янукович підкреслив: «Ви - надія країни, майбутня інтелектуальна еліта нації, яка здатна забезпечити в подальшому соціально-економічний розвиток та духовне збагачення нашої держави».

Президент побажав студентам успіхів у навчанні, оптимізму та натхнення задля нових звершень в ім'я України.