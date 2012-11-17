Янукович привітав студентів з їхнім святом
Президент України Віктор Янукович привітав студентів вищих навчальних закладів України з нагоди Міжнародного дня студентів і побажав, щоб відчуття радості студентських років залишалося з ними надовго.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Президент у своєму привітанні зазначив, що «студентські роки - найкращий період життя, сповнений незабутніх моментів та яскравих вражень».
«Студентська молодь вирізняється творчим мисленням, безкомпромісністю, небайдужою життєвою позицією та здоровим максималізмом, залишаючись завзятою і прогресивною частиною суспільства, для якої немає нічого недосяжного», - наголосив глава держави.
Звертаючись до студентства, В.Янукович підкреслив: «Ви - надія країни, майбутня інтелектуальна еліта нації, яка здатна забезпечити в подальшому соціально-економічний розвиток та духовне збагачення нашої держави».
Президент побажав студентам успіхів у навчанні, оптимізму та натхнення задля нових звершень в ім'я України.