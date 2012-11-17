Українцям радять утриматися від поїздок до Ізраїлю та Сектора Газа

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Громадянам України у МЗС радять утримуватися від відвідання таких міст як Тулькарем, Дженін, Наблус на палестинських територіях Західного берега р. Йордан, а також не відвідувати 75-кілометрову зону від Сектору Газа, зокрема, міста Ашдод, Ашкелон, Беер-Шева та прилеглі до них територій.

У разі потрапляння в надзвичайні ситуації, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль за номером телефону: + 054 667 67 82, 100 (телефон поліції), 101 (телефон швидкої допомоги), а також до Представництва України при Палестинській Національній Адміністрації за телефонами: + 972 2 241 32 02, факс + 972 2 241 32 03, мобільний цілодобовий +972 595 089 089.