Опозиція: влада повертає радянські норми пильнування за Церквою

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Як зазначили в опозиції, «всупереч зверненням Церков і релігійних спільнот, запевненням представників чинної влади і особистим обіцянкам Віктора Януковича, Партія регіонів та її спільники ухвалили у Верховній Раді законопроект №10221, який не просто завдає шкоди релігійним організаціям України, а й підриває фундаментальні принципи існування в ній свободи совісті».

Цей закон передбачає зміни до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», які ставлять перепони на шляху реєстрації релігійних організацій, порушують їхнє право на збори і процесії, дискримінують священнослужителів, відкривають шлях брутальному прокурорському свавіллю, наголосили в опозиції і додали, що влада «вкотре цинічно ігнорує думку Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, члени якої представляють понад 90% всіх релігійних громад України, і вже звично порушує взяті на себе зобов’язання перед віруючими та їхніми об’єднаннями».

«Чинна влада повертає, по суті справи, радянські норми пильнування за Церквою, прагне встановити всеосяжний контроль за вірою і людським сумлінням. Придушення свободи віросповідання стало ще одним кроком до творення «регіоналами» поліцейської держави, встановлення авторитарного режиму, який сам воліє бути політичною релігією і тому відчайдушно боїться конкуренції з боку Церков і релігійних організацій України, які відстоюють людську гідність і свободу особистості», - говориться в заяві.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» підкреслює, «наступ нинішньої влади на релігійну свободу не мине для неї безкарно; відмова накласти вето на цей неправедний закон зробить Віктора Януковича на додаток до всього ним скоєного, ще й гонителем на віру».

«Українці ж довели: вони ніколи не змиряться із позбавленням їх засадничих прав людини – права вірити у те, що вони вважають гідним віри, права чинити згідно зі своєю вірою; права вільно говорити, діяти, обирати», - наголосили в опозиції.

Як повідомляв УНІАН, раніше правозахисники, громадські організації та науковці закликали Президента України Віктора Януковича застосувати право вето до Закону № 10221 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства юстиції, Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства)”, ухваленого Верховною Радою 16 жовтня. Вони просили повернути даний документ на доопрацювання у Верховну Раду задля урахування експертної думки і пропозицій Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Даним законом передбачено, зокрема, внесення змін до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації», щодо яких свої заперечення висловила Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій.