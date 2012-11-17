Син нардепа зізнався, що розбив вікно в офісі ПР

Депутат Івано-Франківської обласної ради, кандидат у народні депутати на останніх виборах Петро Шкутяк в інтерв’ю газеті «Галицький кореспондент» зізнався, що розбив у липні вікно в офісі Партії регіонів на знак протесту проти мовного закону. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Проти депутата порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 296 Кримінального Кодексу України, завдані збитки оцінили в 10 тисяч гривень.

На попередніх слуханнях Петро Шкутяк відкидав звинувачення у неповазі до суспільства і скористався конституційним правом не свідчити проти себе. Він навіть пропонував розглянути версію, що «на офіс регіоналів упав метеорит».

8 листопада на судове засідання не з’явилися представники потерпілих і свідки. Суд переніс розгляд справи на 21 листопада.

Петро Шкутяк був одним з тих, хто у липні найдовше голодував проти мовного закону.