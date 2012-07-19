У центрі Києва продовжують голодувати на захист української мови

Під Українським домом продовжують голодувати на захист української мови.

За інформацією Української правди там голодують 5 осіб.

Як відомо, вчора офіційно було оголошено про припинення голодування під Українським домом. Захисники української мови зважилися на це, оскільки побачили, що "такі дії не призводять ні до якого результату". Замість цього вони обіцяють проводити акції проти прийнятого парламентом мовного закону в регіонах, пише Коммерсант в Україні.

Відмовлятися від захисту української мови учасники акції не мають наміру. Вони обіцяють проводити різні заходи в регіонах і в столиці. «Це будуть і акції протесту, і культурні заходи. Головне, що для опозиційної боротьби ми повинні бути здоровими і сильними, тому ми припиняємо голодувати », - пояснила Оксана Неживенко.

В об`єднаній опозиції загалом позитивно оцінили рішення молодих активістів. При цьому одне з джерел видання визнало, що опозиційні депутати до останнього намагалися взяти громадянську акцію під свій контроль. "Ми бачили, що акція перетворюється в ганебний балаган і маргіналізується. Це і потрібно було владі - показати, що більшість населення не підтримує опозицію, - розповіло джерело в" Батьківщині ". - Але вони нас не слухали, і все вирішували самі. Діти загралися в політику після того, як їх перший раз показали по телевізору ".

З припиненням голодування проте ж погодилися не всі. Кілька людей все ж вирішили залишитися під Українським домом. "Акція протесту - це не лікувальне голодування, у мене дружина, коли хотіла схуднути, трималася довше. Ми висунули вимоги і, поки вони не виконані, не збираємося йти і прислухатися до думки істеричних дівчат, тільки вчора прийшли в політику. Нехай міліція виносить нас звідси вперед ногами ", - заявив заступник голови" Коаліції учасників помаранчевої революції "Вадим Лісовий.