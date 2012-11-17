Ізраїль відбив націлену на Тель-Авів бойову ракету

За словами місцевих жителів, вони чули звук вибуху, а над південним передмістям Тель-Авіва бачили хмару диму.

Як заявили представники армії оборони і поліції Ізраїлю, залпом батареї системи ППО "Залізний купол" вдалося збити в повітрі націлену на місто ракету. Раніше бойовики руху ХАМАС оголосили, що вони випустили по Тель-Авіву чергову ракету.

В середу, 14 листопада, Ізраїль почав в секторі Газа військово-повітряну операцію проти ХАМАСа, приводом для якої став регулярний ракетний обстріл ізраїльської території. Цілями ізраїльських ударів обрано військові об'єкти і керівники ХАМАСа. 14 листопада загинув один з лідерів руху Ахмад Джабарі.

Зі свого боку, палестинські бойовики продовжували атакувати Ізраїль - зокрема, вони випустили кілька ракет по Тель-Авіву, але збитків ті не заподіяли.

Вранці в суботу ізраїльські ВПС завдали по сектору Газа удару, в результаті якого було фактично знищено будівлю адміністрації прем'єр-міністра Ісмаїла Ханії.

Загальна кількість загиблих за період ескалації конфлікту становить, за даними Agence France-Presse, 43 осіб, в тому числі 40 палестинців і 3 ізраїльтян, зазначає Lenta.ru.