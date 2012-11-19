Опозиція заявляє, що легітимність нової ВР залишається під питанням

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні від імені фракції на засіданні Погоджувальної ради заявив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін.

«Ці вибори були нелегітимними з моменту незаконного ув’язнення лідера опозиції Юлії Тимошенко та одного з лідерів опозиції Юрія Луценка», - сказав А.Кожем’якін.

Він зауважив, що опозиція вважає за потрібне лише посилити політичний тиск на діючий режим в Україні.

«Ми зробимо усе можливе, щоб фальсифікатори парламентських виборів були покарані і щоб наші товариші, які отримали законну перемогу на виборах в одномандатних виборчих округах, зайняли своє місце у Верховній Раді», - сказав А.Кожем’якін.

Крім того, за його словами, опозиція робитиме все, аби Ю.Тимошенко та Ю.Луценко вийшли на волю.

На переконання А.Кожем’якіна, оголошені Центрвиборчкомом результати виборів не відображають справжнього вибору громадян. «Той результат, який оголосила ЦВК, - це результат системних фальсифікацій, підкупу виборців, використання адмінресурсу», - заявив він.