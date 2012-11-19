Україна і Казахстан підписали договір про співпрацю у сфері військової освіти

Зустріч відбулася в рамках візиту української військової делегації до Республіки Казахстан, який триває з 19 по 20 листопада.

Йшлося про обмін досвідом у ході реформування збройних сил, співпрацю щодо виготовлення та модернізації військової техніки, підготовку фахівців в оборонній сфері, спільне проведення навчань.

– Наші стосунки активно розвиваються, і підтвердженням тому є програма співпраці між нашими оборонними відомствами, яка в поточному році реалізована на 100 відсотків, – заявив Адильбек Джаксибеков.

– Ми дуже цінуємо ту динаміку розвитку, яка спостерігається в наших партнерських стосунках, – наголосив Міністр оборони України Дмитро Саламатін. – Ті реформи, які проведені і тривають у Збройних Силах України, дають підстави ділитись досягнутим. Водночас ми відкриті до сприйняття усього нового і прогресивного.

На завершення зустрічі було підписано Угоду між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Казахстан про співробітництво у сфері військової освіти, а також План двостороннього співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Казахстан на 2013 рік.