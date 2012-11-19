Джерело: ЄС визначить критерії для підписання асоціації з Україною

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі європейський дипломат, про це йшлося сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

“На скільки можна судити, вони рухаються до позиції, згідно з якою будуть встановлені певні критерії. Хтось виступає за те, щоб ці критерії були більш жорсткими, хтось за те, щоб вони були м’якішими”, - сказав співрозмовник агентства.

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При цьому, дипломат зазначив, що на сьогодні угода про асоціацію не готова до підписання технічно, і дату її готовності не зміг назвати і комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле.

Співрозмовник агентства також зазначив, що в ході обговорення міністри звернули увагу на останні вибори.

“Частина країн, близьких до України, говорили, що вибори не були чудовими, але найкращими в можливих умовах, інша частина країн робили наголос на першій частині цієї фрази”, - сказав дипломат.

Він також зазначив, що через ескалацію у секторі Газа, обговорення не було занадто тривалим а висновки міністри планують схвалити на наступному засіданні Ради закордонних справ у грудні.