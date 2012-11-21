В опозиції думають, що Партія регіонів «схаменулася»

Партія регіонів не підтримала ініціативу комуністів щодо русифікації дошкільної освіти, адже закон про мовну політику не додав рейтингу регіоналам, а додав негативу. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій Ганущак.

«Фактично – це комуністи, їхня ініціатива. Однозначно – це філіал Комуністичної партії Росії. В даному випадку стоїть питання про Партію регіонів. Вона себе позиціонує як партія крутих хлопців, донецьких крутих хлопців, як техасці, але якщо вона консолідовано голосує саме за ті законопроекти, які робляться з боку ФСБ, тому що цей законопроект по своїй підступності надзвичайно філігранний, він б’є у серце, саму суть – тобто, з дитинства виховують манкуртів. То в цьому випадку хто тоді Партія регіонів – це партія, філіал «Єдиної Росії». І з ось цим ярликом вони розуміють прекрасно, що тоді маргіналізація стовідсоткова, вони не виживають до нових виборів. Тому що українці, вони дуже чітко відрізняють: це партія,яка якісь соціальні питання, а ця партія точно працює на іншу країну. Згадайте ту ж партію несамовитої Наталії, яка зійшла нанівець. Тому вони схаменулися, тому що закон про мовну політику їм нічого не додав, а негатив додав», – заявив Ганущак.