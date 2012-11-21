Сьогодні в Москві Азаров говоритиме з Медведєвим
08:55, 21 листопада 2012Політика
728 0
Азаров сьогодні в Москві проведе робочу зустріч з Медведєвим.
Прем'єри збираються обговорити "широкий спектр проблем"
Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні у Москві проведе робочу зустріч з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар М.Азарова Віталій Лук’яненко.
Він зазначив, що під час зустрічі передбачається обговорити порядок денний засідання Міжурядової комісії з економічного і торгового співробітництва.
«Також сторони обговорять широкий спектр актуальних проблем двосторонніх відносин, зокрема, питання енергетичної співпраці», - сказав В.Лук’яненко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter