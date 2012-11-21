Сьогодні в Москві Азаров говоритиме з Медведєвим

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні у Москві проведе робочу зустріч з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар М.Азарова Віталій Лук’яненко.

Він зазначив, що під час зустрічі передбачається обговорити порядок денний засідання Міжурядової комісії з економічного і торгового співробітництва.

«Також сторони обговорять широкий спектр актуальних проблем двосторонніх відносин, зокрема, питання енергетичної співпраці», - сказав В.Лук’яненко.