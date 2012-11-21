З Сектору Газа вже виїхали 62 українці

Через Єгипет вже виїхало 62 громадян.

Про це повідомив Радіо «Свобода» 20 листопада радник-посланник Посольства України в Державі Ізраїль при Палестинській національній адміністрації Ігор Турчин.

«Серед загиблих на даний час громадян України не встановлено. Був у суботу один хлопчик легко поранений друзками скла. Зараз відбувається виїзд громадян України, яким надають сприяння дипломати посольства України в Єгипті, в Ізраїлі і представництва України в Палестині. З тих 253 осіб, які записалися, 62 вже виїхали через Єгипет», – сказав І.Турчин.

«Іде справжня війна, і люди, які вирішили виїжджати, вибирають моменти. Якщо більш-менш тихо, вони намагаються прорватися через контрольно-пропускний пункт «Рафах» і виїхати. Зараз КПП «Рафах» закрили, тому що небезпечно і можливі посилення атаки. Обстріли тривають весь час», - сказав дипломат.

За його словами, очікується, що «Рафах» відкриють зранку 21 листопада. «У нас зараз є організатори і наш консульський пункт. Там зараз немає зв’язку. Дзвонила наша помічниця, сказала, що вони зв’язок припиняють. Вимкнули світло, і вони вже не можуть телефонувати нам», – розповів український дипломат в Ізраїлі.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України вже повідомляли, що близько 300 українських громадян висловили бажання евакуюватися з Сектору Газа в разі, якщо Ізраїль вирішить проводити там сухопутну воєнну операцію. За даними, які навели в МЗС, на території Сектору Газа живе близько тисячі громадян України.

Як повідомляв УНІАН, з 14 листопада, коли Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАСа, в Секторі Газа загинуло, за останніми даними, більш як 130 осіб. Лише за останню добу кількість жертв на палестинських територіях становить 26 осіб. Загальна кількість потерпілих палестинців перевищує на сьогодні тисячу осіб.